A través de su cuenta oficial de Instagram, Laura Spoya confesó a sus casi dos millones de seguidores que atraviesa un difícil momento debido a la depresión y ansiedad que padece. La exMiss Perú explicó que la pandemia del coronavirus provocó que sus malestares se agravaran.

“Creo que es importante poder desahogarse… Soy una persona que siempre ha sufrido de ansiedad y de mis liberaciones más grandes siempre ha sido mantenerme ocupada haciendo miles de cosas para despejarme un poco. Y durante la pandemia la ansiedad subió el triple sobre todo en las noches”, dijo al inicio Spoya.

La también influencer explicó que ante su ansiedad y falta de sueño decidió automedicarse y que logró recuperar su sueño; sin embargo, cuando intentó dejar los medicamentos notó que había generado una dependencia a las pastillas.

“Comencé a tener problemas para dormir… Así que decidí automedicarme, los que me están viendo nunca lo hagan porque es terrible si no te recetó tu médico. Comencé a tomar una pastilla para dormir que se llama Zolpidem, son pastillas altamente adictivas y que generan depresión. Yo no leí los efectos secundarios… Tengo muchos meses tomándolo y tratando de dejar de tomarlas”, agregó la influencer.

Spoya explicó esa fue una de las causas por las que desapareció de sus redes sociales “A raíz de tomar esta pastilla sentía que me ponía como desganada, no tenía ganas de hacer cosas”, narró.

“A mi esposo le dije: ‘siento que esta pastilla me está deprimiendo’... Podía pasarme en pijama todo el día, levantarme tarde... Todo empezó con un cuarto de pastilla, luego le subí a media pastilla y después una entera. Cada vez mi cuerpo necesitaba un poco más”, añadió la exmodelo.

Laura reveló que lleva varios meses tratando de dejar de consumir la pastilla para dormir; sin embargo, hasta ahora no ha tenido éxito, por ello, pidió ayuda a sus seguidores para conocer sus experiencias y ayudarse mutuamente a superar este mal momento.

VIDEO RECOMENDADO

Laura Spoya habla de la enfermedad de su hijita

Laura Spoya habla de la enfermedad de su hijita