Laura Spoya reapareció en Instagram para explicar a su cerca de dos millones de seguidores que se había ausentado de la red social debido a que sufrió un fuerte cuadro de bronquitis, incluso pensó que había contraído el coronavirus (COVID-19).

“Me desaparecí con ganas un montón de tiempo, pero no saben todo lo que me ha pasado en este corto periodo del 2021. Me ha pasado de todo, estuve con una bronquitis espantosa desde, más o menos, el 3 de enero”, contó en unos videos que compartió en su Storie de Instagram.

La influencer -que radica en México- señaló que para descartar que tenía COVID-19 se sometió a unos estudios médicos.

“Horrible, con mucha tos, estaba muy enferma. Pensé que me había dado COVID-19 como dos veces, pero no, no era. Salí negativa. Es más, ni siquiera me ha dado, pero sí tuve que estar encerrada un tiempo”, continuó.

Laura reveló que su madre también estuvo enferma, y que se debe a que en Acapulco el tiempo está inestable. “Es porque aquí en Acapulco el clima está cambiando, está medio raro”, precisó.

Finalmente, Spoya aseguró que se encuentra recuperada y que ya está trabajando en contenido para su público. “Ya estoy haciendo contenido porque ya me hacía falta”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO

Ignacio Baladán se presentó en el programa “Un nuevo día” de Telemundo y se lució junto a Adamari Lopez y Patricia Manterola

Ignacio Baladán se presentó en el programa "Un nuevo día" de Telemundo y se lució junto a Adamari Lopez y Patricia Manterola