Leonardo DiCaprio alcanzó la fama mundial de la que actualmente goza gracias a su papel de “Jack Dawson” en la película “Titanic”, pero James Cameron -director de la taquillera cinta- acaba de revelar que la mala actitud del actor en el casting estuvo a punto de hacerlo perder su gran oportunidad de convertirse en la estrella que es hoy en día.

El cineasta hizo esta revelación en una entrevista que acaba de ofrecer para la revista GQ, en la que analiza sus películas más icónicas, y en la que también confesó que antes de conocer a Kate Winslet, tenía en la mira a Gwyneth Paltrow para que diera vida a Rose DeWitt Bukater, la joven de la alta sociedad de quien se enamora el pobre artista de tercera clase.

Cameron recordó que se reunió con DiCaprio antes de comenzar a filmar la película, que estrenó en 1997 y le dejó una muy buena impresión. “Así que entró Leo, y por supuesto, cautivó a todos, incluido a mí mismo (...) Y dije: ‘Está bien, veamos cómo es tu química con Kate’”, agregó, tras lo cual le indicó que debían tener otra reunión, pero no le mencionó que era para que repasaran unas líneas del guion, lo cual no le agradó al actor.

“Él no sabía que iba a hacer la prueba. Pensó que era otra reunión para conocer a Kate. Así que dije: ‘Está bien, iremos a la habitación de al lado, dirán algunas líneas y yo lo grabaré en video’. Y él dijo: ‘¿Quieres decir que tendré que leer?’. Dije: ‘Sí’. Él dijo: ‘Oh, yo no leo’. Le estreché la mano y le dije: ‘Gracias por venir’”, contó el laureado director sobre ese momento.

“Y él dijo: ‘Espera, espera, espera. ¿Si no leo, no obtengo el papel? ¿Así?’. Y dije: ‘Oh, sí... Vamos... Esta es una película gigante que me va a llevar dos años de mi vida, y tú te irás a hacer otras cinco cosas mientras yo hago la posproducción. No la voy a jod*** tomando la decisión equivocada en el casting. Entonces, vas a leer, o no vas a conseguir el papel’”, indicó. En ese momento, DiCaprio accedió a leer a regañadientes.

Sin embargo, su actitud siguió siendo hostil hasta que la cámara se encendió. “Entonces él entra, y es como si cada gramo de su ser entero fuera tan negativo, hasta que dije, ‘¡Acción!’ y en ese momento se convirtió en Jack”, explicó el director. “Kate simplemente se encendió y tocaron la escena. Las nubes oscuras se habían abierto, y un rayo de sol bajó e iluminó a Jack. Yo estaba como, ‘Está bien. Él es el chico’”, finalizó.

Cabe recordar que “Titanic” es actualmente una de las películas más taquilleras de la historia del cine con una recaudación de US$3099 millones en base a un presupuesto de US$200 millones. Además, ganó 11 de los 14 Premios Oscar a los que fue nominada. En tanto, James Cameron se prepara para estrenar “Avatar: El camino del agua” el próximo 16 de diciembre en todos los cines a nivel mundial.

VIDEO RECOMENDADO