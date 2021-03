La mañana de este domingo se dio a conocer que Guillermo Chunga, cómico ambulante conocido como ‘Liendrita’, fue asesinado de siete balazos por un sujeto a bordo de una moto lineal, cuando viajaba como copiloto en un auto junto a sus compañeros. El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Javier Prado y Metropolitana, en el distrito de Ate.

La noticia ha conmocionado a sus colegas y a varios de sus seguidores en las redes sociales. ‘Liendrita’ era conocido por formar parte de los shows artísticos al aire libre en la Alameda Chabuca Granda en el Cercado de Lima. Justo hace dos semanas tuvo una aparición en la pantalla chica.

El pasado 22 de febrero, Chunga se presentó en el programa de Andrea LLosa para responder a las acusaciones de Lucero, una mujer que le exigía que se haga responsable de su hijo; sin embargo, el cómico tenía duda sobre si era el padre bilógico del pequeño.

“Ella aceptó ir conmigo al hotel. Yo me protegí ...Yo no lo estoy negando al bebe, pero tengo dudas. Tengo derecho a la duda, porque ella cada vez que me llamaba era para pedirme dinero”, dijo ‘Liendrita’ tras aparecer en el programa de Andrea.

Finalmente, tras la prueba de ADN se descartó que Guillermo Chunga sea el padre del bebé de Lucero, de cuatro meses. En tanto, la madre de Lucero se desmayó en pleno programa, al conocer los resultados.

