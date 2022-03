El artista plástico Bruno Ca­fferata presentó el pasado 3 de marzo su exposición individual titulada “Líneas y Sujeción”, en esta serie de dibujos trabajados en blanco y negro sobre papel A3 y lienzos de gran formato, nos presentó 21 piezas, de las cuales seis son dibujos grandes en acrílico sobre lienzo.

La exposición sumerge al espectador en la ciudad y la urbe a través de la visión del artista, girando en torno a los personajes que la conforman como ropavejeros, carretilleros hasta orates e indigentes. La fijación de Cafferata con las personas que trabajan o viven en la calle que cargan con historias duras y su deleite por retratar escenas típicas de Lima y construir su propio registro de nuestros tiempos.

La muestra “Líneas y sujeción” podrá ser visitada por el público hasta el sábado 26 de marzo en el Centro Cultural Tierra Baldía.

“En general he tenido contacto con todos esos personajes desde pequeño, siempre acompañaba a mi madre al mercado y no por obligación, era un gusto propio. Mi abuelo era zapatero artesanal y dibujaba en las cajas de los zapatos, he viajado en camiones de fruta con mi padre y desayunábamos en el mercado a las cinco de la mañana. Todo eso ha sido mi influencia, valoro mucho el trabajo de fuerza, el hecho a mano, en el que realmente se suda”, acotó el artista sobre su exposición.

Acerca de Bruno Cafferata

Artista peruano, nacido en Lima (1976) tiene 45 años. En 1996 ingresó a la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, del cual es titulado como artista plástico.

Al egresar en el 2003 consiguió la medalla de plata al mérito por obtener el 2do puesto en la especialidad de Pintura. Luego de eso y algunas exposiciones colectivas estudió Diseño Gráfico en el Instituto Toulouse Lautrec y con ello obtuvo más de 15 años dedicados a la ilustración, el diseño y la dirección de arte trabajando en diversos medios de prensa como en algunas agencias de publicidad peruanas y extranjeras.

Ha participado en diversas muestras colectivas como la Exposición Colectiva “Buena Cosecha” Galería Felipe Cossio (2003), Exposición Colectiva Centro Cultural de Bellas Artes (2003), Exposición Colectiva “Producto Peruano” Casa de la Cultura de Barranco (2004), Exposición Colectiva “Retratos Urbanos” en el Centro Cultural La Noche de Barranco (2013) y en la Exposición Colectiva Universidad Las Américas (2018).

