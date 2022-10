La tarde del 3 de octubre de 2022, el programa Amor y fuego, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, mostró un ampay al futbolista del Sport Boys, Rodrigo Gato Cuba, quien fue captado en una comprometedora situación al lado de una joven en una discoteca en Piura.

Como se sabe, hace apenas un año, Rodrigo Cuba se separó y divorció de la actriz y exchica reality Melissa Paredes, la madre de su primera hija.

A los pocos meses de aquel escándalo con su ex, el Gato Cuba inició una relación con la empresaria culinaria Ale Venturo con quien espera su segundo bebé que nacería a finales de este año o comienzos del próximo.

El programa de Peluchín lanzó tremenda bomba y es que el Gato Cuba aparece muy acaramelado con otra jovencita que no es su pareja. Además, el futbolista habría infringido las reglas del club Sport Boys que no le permite salir de fiesta ni mucho menos hasta altas horas de la noche.

Ante esta situación, Rodrigo González disparó contra el Gato Cuba y dijo que este es el verdadero rostro del deportista. No solo eso, para el popular Peluchín, el gato Cuba no quiere a Ale Venturo pues alguien que te ama, no te engañaría, ni estaría saliendo a escondidas tuyas.

“Yo creo y esta es una opinión muy personal, que una persona enamorada no hace eso, que una persona que respeta a su pareja no hace eso. “No la quiero como aparento, no la cuido como parece”. Olvidémonos de ese tema, preocúpate por quien viene en camino ¿no? Ni siquiera se frenó un poquito por eso, ¿de qué está hecho el Gato Cuba?”, cuestionó Rodrigo.

Por su parte, Gigi Mitre también despotricó contra el futbolista del club chalaco señalando que traer un nuevo hijo al mundo es un acto de responsabilidad y que luego del ampay al deportista las cosas no le pintarían bien con Ale Venturo.

“Traer al mundo es un acto de responsabilidad a un niño, no es solamente por revanchismo, por despecho, por apuro. Hay que pensarlo ahora como está el mundo, ojalá que el niño que venga pueda tener una vida normal, no sé si juntos, ya dependerá de ellos, pero la cosa no pinta bien”, expresó Mitre.

Rodrigo González también lamentó profundamente que Ale Venturo tenga que ver en el estado de gestación en el que se encuentra, las imágenes donde su pareja le falta el respeto con otra muchacha.

“Lamento profundamente que Ale Venturo, en el estado que está, tenga que ver así a su pareja pero no somos nosotros los que tenemos que cuidarte, es él”, finalizó.