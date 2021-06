Un 10 de junio de 1921 nació Felipe de Edimburgo. Se trata de una jornada especial para la familia real británica y para la reina Isabel II del Reino Unido, quien pese a la reciente partida del príncipe ha aprobado las celebraciones en su nombre. Precisamente hoy se cumplen 100 años del nacimiento del que fuera el consorte más longevo de la historia de la monarquía inglesa.

Según los medios británicos, la reina Isabel II del Reino Unido aprobó la conmemoración de la vida del duque de Edimburgo a través de dos exhibiciones, tituladas Prince Philip: A Celebration (Príncipe Felipe: una celebración), que comenzarán en dos fechas diferentes. El próximo 24 de junio iniciará la exposición del Castillo de Windsor y el 23 de julio la del palacio de Holyrood, en Escocia.

En la primera exhibición se mostrará la estrecha relación del príncipe Felipe con el Castillo de Windsor y algunos objetos personales que llevó en importantes eventos reales. En la segunda muestra, que tendrá lugar en Edimburgo, se mostrará su carrera naval y su vínculo con Escocia y su capital.

Sobre la agenda de la reina Isabel II para este 10 de junio no se saben mayores detalles. La prensa británica asegura que, al tratarse de una jornada difícil, la monarca estará junto a sus familiares.

Felipe de Edimburgo. (Foto: AFP)

Aun así, Isabel II no dejará de celebrar un día especial para ella, pero no para el propio duque de Edimburgo. El propio príncipe no tenía interés en llegar a esta edad. Se trata de una fecha por la que mostró repudió en el año 2000, durante una entrevista.

Entonces, el esposo de Isabel II desveló que “no tenía ningún deseo” en alcanzar esta cifra. “No puedo imaginar nada peor. Algunos pedazos de mí ya se están cayendo”, dijo en su momento.