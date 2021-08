La reina Isabel II del Reino Unido ya se encuentra en el castillo de Balmoral, su residencia de verano, para pasar sus primeras vacaciones sin su esposo Felipe de Edimburgo, fallecido el pasado 9 de abril. La monarca ha iniciado su descanso en Escocia asistiendo a la ceremonia de bienvenida, que en 2020 fue cancelada por la pandemia y que este lunes ha vuelto a celebrarse.

Este es el primer verano que la monarca, de 95 años, asiste a su residencia de verano sin su consorte, el duque de Edimburgo, quien falleció a los 99 años en abril y quien tenía una especial preferencia por la residencia en Escocia, en el que la pareja pasó parte de su luna de miel en 1947 y donde Felipe solía preparar parrillas para agasajar a invitados como hizo con el exprimer minitro británico Tony Blair.

Pese a que su visita es usual, aún no se sabe a ciencia cierta si se podrá ver a la reina junto a los duques de Cambridge, algo que parece probable, ya que el príncipe Guillermo y Catalina de Cambridge no dejaron de ir el año pasado pese a la pandemia. Algo que sí está prácticamente descartado es la visita de los duques de Sussex, a quienes no se les ve por la residencia de Balmoral hace dos veranos.

La llegada de la reina se ha conmemorado con una discreta ceremonia a las puertas del castillo de Balmoral, en la que la monarca de 95 años ha pasado revista a la Guardia de Honor, compuesta por la Compañía Balaklava y el Regimiento Real de Escocia, un cuerpo de infantería al que ha homenajeado en su atuendo llevando un broche con la insignia del mismo y del que ella es coronel en jefe.

La reina Isabel se encontraba alojada en Craigowan Lodge, una finca cercana al castillo, donde es habitual que se hospede unos días, como este año, en los primeros días de sus vacaciones, a la espera de que se reduzcan las visitas turísticas y estuviese todo a punto para su llegada a Balmoral, al que acudió incluso el año pasado, en un escenario mucho más incierto en lo que respecta a la pandemia.