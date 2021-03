Lucero Alayo volvió al set de “Andrea” para aclarar que no tuvo nada ver en la muerte de Guillermo Chunga ‘Liendrita’ tras ser sindicada como la responsable del asesinato del humorista luego que, semanas atrás, la joven se presentara en dicho programa para denunciar al comediante por no ejercer una paternidad responsable.

“Tú has leído todo lo que están diciendo en este momento, a la única que sindican como la responsable eres tú”, preguntó Andrea Llosa a la joven. Ante la consulta, la joven señaló que no es ninguna asesina y que tiene la conciencia limpia. “Yo no lo he mandado a matar, ni mi familia, es mentira, mi familia es humilde”, dijo.

En otro momento, Lucero dijo sentir miedo porque ha recibido amenazas de muerte. “Me han estado diciendo que yo soy la responsable, me han llegado amenazas, que nos iban a matar y me enviaron fotos y eso me partió el corazón porque se meten con mi menor. Recibo varias amenazas de muerte y yo de mi casa ni siquiera he querido salir a la ventana, porque vaya a pasar un carro o algo y me disparen a mí”, añadió.

Alayo señaló que decidió presentarse en el programa de “Andrea” para dar la cara, porque “si mi conciencia hubiera estado cochina, yo me hubiera fugado”.

“Yo de todo corazón lamento la partida de Guillermo. Yo también soy mamá, tengo un niño de cinco meses y yo en la vida voy a desear la muerte a alguien. Me da mucha pena. Guillermo siempre fue una buena persona conmigo”, puntualizó Alayo.

