Milagros Fernández y Julia Molina, coristas de Lucía de la Cruz, se comunicaron con el programa “Magaly TV: La Firme” para denunciar que la cantante criolla las dejó varadas en Madrid, España, tras concretarse sus presentaciones musicales.

Según contaron las cantantes, ellas salieron del Perú el 2 de julio de este año. Lucía de la Cruz ya regresó a Lima, pero sus coristas tienen un pasaje de regreso para el 26 de agosto. Ellas denuncian que no pueden solventar sus gastos hasta esa fecha.

“Yo quiero regresar al Perú, yo ya le dije a la señora nunca más. Ella toda la vida me ha maltratado y ha tratado de ocultar mi talento... El trato conmigo era venir aquí (a España) a cantar, ella me retornaba con pasaje de ida y vuelta... Recurrí al padre de mis hijos, que es su hermano, hasta que un día ella (Lucía de la Cruz) ya me habló con muchas lisuras”, dijo Milagros Fernández, ex cuñada de la cantante criolla.

“Fui obligada a no cantar música criolla., pero aún así yo trabajaba con la señora porque era el único sustento para darle a mis hijos que son sus sobrinos”, contó Milagros.

La cantante Julia Molina también tuvo palabras en contra de Lucía de la Cruz: “Yo siempre he sido fan de ella, yo siempre la he querido a ella. Es más, la sigo amando, pero ella cometió un error muy grande”.

Ante esta situación, un reportero de Magaly Medina conversó con Lucía de la Cruz, pero la criolla no fue concreta al responder estas acusaciones: “A pesar de lo que puedan decir de Lucía, ya me tiene sin cuidado porque a mí no me suma ni me resta. Una cosa es que yo les haya regalado un pasaje, lo mismo que a Julio (otro músico). Por eso es que me agradece”.

“Cómo la señora Milagros (su ex cuñada) puede hablar de la señora Lucía o poder decir tanta estupi***. Ya cuando venga el 26 (de agosto) y si quiere hacerse popular conmigo, eso será bien difícil”, concluyó.