Luciana Fuster utilizó su cuenta de Instagram para expresar su preocupación tras considerar que está siendo víctima de un presunto reglaje por parte de desconocidos a bordo de dos vehículos.

“Quería comentarles algo preocupante, esa camioneta roja y ese carro negro están afuera de mi casa, super raro, no se si son prensa, pero están afuera de mi casa y ya me ha pasado que me están siguiendo y es bastante peligroso”, expresó en una de sus historias de Instagram.

La integrante de “Esto es Guerra” no solo hizo la denuncia pública, sino que además encaró a los sujetos que se encontraban estacionados en los exteriores de su vivienda por segundo día consecutivo, sin embargo el conductor se fue del lugar sin dar explicaciones.

“Tengo dos carros afuera de mi casa, me ha pasado dos veces que me han estado siguiendo, que me han grabado, y ahora el carro se va, tengo la placa anotada, no sé de qué medio son”, cuestionó la modelo.

La integrante de los “Guerreros” dijo sentir miedo por su integridad y la de su familia, por lo que seguirá grabando y publicando imágenes de las personas que la estarían acosando.

“De verdad es bastante preocupante y me da miedo el tener que salir de mi casa a dejar un registro de lo que pasa. No puedo vivir tranquila así. Me asusta por mí y mi familia”, acotó.

