Luego de que se especulara que las hermanas de Patricio Parodi la ignoraron durante un matrimonio al que fueron en familia, la integrante de ‘Esto es guerra’, Luciana Fuster salió al frente para desmentir algún distanciamiento con Majo y Mafer.

Los rumores sobre una mala relación entre Luciana y las hermanas de Patricio crecieron, luego que ellas publicaran fotos y video sobre el evento, pero no mostraran alguna con la combatiente y lo mismo hizo Luciana, quien tampoco posteó fotos con Majo y Mafer.

Pese a todo, Luciana Fuster aclaró que su relación con los influencers está muy bien e incluso precisó que estuvo junto a ellas durante el matrimonio.

“Yo los he grabado bailando en uno de sus videos que han subido en sus historias. Hemos estado sentados allí en el mismo lugar, o sea la verdad, no puedo creer que hayan dicho eso. Que no fuimos juntos es una cosa porque fui con Cachaza en el carro de Pato y ellas por su lado, pero en la fiesta hemos estado todos juntos en el mismo lugar”, comentó.

“En mis historias solo salen Cachaza y Patricio, pese a que conocía a mucha gente allí, había personas de mi colegio. El día que suba algo con las hermanas (dirán) ‘lo hace para que no hablen’. No pasa nada con las hermanas, nos llevamos cada vez mejor. Es agotador (el tema), cansa estar aclarando algo que no tiene ni pies ni cabeza”, agregó fastidiada.

