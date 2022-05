El fin de semana se celebró la fiesta de cumpleaños de Majo y Mafer Parodi y la gran ausente fue la modelo Luciana Fuster, actual pareja de Patricio Parodi.

Ante esta situación, un reportero del programa “América Espectáculos” fue en busca de Luciana y ella se animó en explicar sus razones para no asistir a la fiesta de sus “cuñadas”.

“La verdad que ni ‘Pato’ (por Patricio Parodi) fue a la fiesta... nos fuimos al cine. Cada uno tiene sus planes y ya”, comentó la integrante de “Esto es guerra”.

“Todo está bien. Al día siguiente Patricio —lo puse en mis historias de Instagram— me hizo el desayuno y estábamos ahí. Llegó la hermana con todo lo que había quedado de la fiesta y estábamos picando”, explicó.

Finalmente, Luciana aclaró que su relación con Patricio sigue por buen camino y que tiene una cordial relación con la familia de su pareja.

“Una vez más no pasa nada. No es que no me hayan invitado, sino que teníamos otros planes y punto”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Aldo Miyashiro regresó a la conducción de “La banda del Chino”

El conductor Aldo Miyashiro reapareció en su programa 'La banda del chino' tras estar alejado de las pantallas por varias semanas por el 'ampay' que protagonizó con su exreportera Fiorella Retiz. El actor también explicó los motivos por el cual tomó la decisión de volver a América Televisión. (Fuente: América TV)