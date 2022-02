Patricio Parodi decidió sorprender a Luciana Fuster por San Valentin. El chico reality se presentó en las instalaciones de la radio donde trabaja la modelo y le llevó un ramo de rosas rojas en forma de corazón.

En las imágenes difundidas en el Instagram de la radio, se puede ver a Luciana Fuster abrazando fuertemente a Patricio. Después se dieron un beso pese a que el ‘Pato’ tenía la mascarilla puesta.

“¡El amor, el amor! ¡Así sorprendió @patoparodi18 a @lucianafusterg por San Valentín!”, se lee en la publicación.

Asimismo, Luciana compartió en sus Stories de Instagram una fotografía donde Patricio aparece dándole un beso en la cabeza mientras ella sonríe y sostiene en sus manos el ramo de rosas.

“Qué linda sorpresa”, escribió sobre la instantánea donde también etiquetó al integrante de “Esto es Guerra”.

Patricio Parodi defiende a Luciana

En una íntima entrevista con “Estás en Todas”, Patricio sorprendió luego que revelara que Luciana y Flavia Laos no eran amigas.

“Te puedo decir tranquilamente que ellas no eran amigas hace muchísimos años desde que yo salía con Flavia, no eran amigas. Compartieron juntas, estuvieron con una marca deportiva, pero era laboral”, dijo Patricio.

Asimismo, el chico reality expresó su molestia por todas las críticas que recibe Fuster. “Yo siento que a ella es como que se ensañan en atacarla a ella y la atacan de gratis, ella no hace nada de malo. Si la gente supiera la verdad de las cosas, no se agarrarían con ella porque ella no está haciendo nada malo”, indicó.

VIDEO RECOMENDADO

Emilio Jaime confirma fin de su relación con Luciana Fuster

Emilio Jaime confirma fin de su relación con Luciana Fuster