El reencuentro entre Flavia Laos y Luciana Fuster en el baby shower de la hermana de Patricio Parodi continúa dando que hablar. Esta vez, fue la ‘combatiente’ quien rompió su silencio para referirse a esta reunión familiar.

En conversaciones con América Espectáculos, la integrante de “Esto es guerra” reveló que no se incomodó ni se sintió rechazada al coincidir en la fiesta familiar a la que fue invitada por Patricio Parodi.

“Yo estoy bien, el resto de gente intenta dar a entender que no. Siempre buscan y dicen: ‘Luciana debe sentir tal o estar tal’ cuando no es así. Yo nunca me voy a sentir incómoda o rechazada, mucho menos excluida al estar en la casa de mi pareja, de mi novio y compartir con su familia”, manifestó Fuster.

“Sabemos que tienen una amistad, yo estaba ahí como invitada de Patricio y ya ¿Por qué tendría que haber un problema? Es un tema que nos tiene sin cuidado, irreal. Hablamos normal de cualquier cosa que no sea lo que la gente inventa”, añadió la ‘combatiente’.

Luciana Fuster sobre baby shower de Majo Parodi

Por otro lado, Luciana Fuster descartó que su relación con Patricio Parodi atraviese una crisis. Según reveló, su romance está más fuerte que nunca y suelen conversar mucho para solucionar los problemas.

“Estoy enamorada e ilusionada. Como dije, todo es cuestión de etapas, pero es bonito cuando tienes varias sensaciones juntas. Nos va muy bien, estamos muy felices y tranquilos. Nos acompañamos de aquí para allá”, reveló Luciana Fuster.

