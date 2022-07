Luisito Comunica, cuyo nombre real es Luis Arturo Villar Sudek, viajó hasta Corea del Sur para conocer un poco más de su cultura. Sin embargo, el famoso ‘youtuber’ mexicano vivió un incómodo momento. A través de las redes sociales, el creador de contenido relató toda su experiencia.

Mediante un video que publicó desde su cuenta de YouTube, Luisito contó que él y su pareja querían divertirse en la ciudad de Seúl. Por esta razón, ambos salieron y se toparon con restricciones muy particulares.

Les negaron la entrada

Según explicó el ‘influencer’, en un principio, les prohibieron el ingreso en algunas discotecas porque eran extranjeros, pero Luis Arturo entendió la situación, pues en otros países también existen lugares nocturnos exclusivamente para personas locales.

Cuando por fin descubrieron un club donde aceptaban turistas, recibieron una segunda mala noticia: “Llegamos a la entrada... oigan, me acaban de discriminar por viejo. Como media hora esperamos acá, entonces ya que llegamos me pide -el cadenero- mi identificación y me dice ‘no, es que tienes 30 y no puedo dejar entrar a nadie y no puedo dejar entrar a nadie de más de 29′”

“Es algo que me asusta”

A pesar de que lograron entrar a un establecimiento, Arturo Villar expresó su molestia por estas “reglas absurdas”. “No me dejaban entrar por viejo. Jamás me había encontrado con una situación así”, agregó la estrella de Internet.

En ese sentido, Luisito mencionó que “hay un límite de edad, las personas con más de 30 años de edad no pueden ir a discotecas. Es algo que me asusta, realmente. ¿Qué le está diciendo la sociedad a las personas? Cumples 30 y vete a tener hijos, vete a cuidar a tus nietos, ya no salgas más, ya no puedes”.

Síguenos en nuestras redes sociales: