Macarena Gastaldo se comunicó con el programa “Magaly TV: La Firme” luego que Paula Manzanal y Jossmery Toledo señalaron que se encuentran distanciadas de la modelo argentina por filtrar información a la prensa de espectáculos.

En conversación con Magaly Medina, la exintegrante del reality “Combate” dijo estar decepcionada de sus supuestas amigas.

“Estoy decepcionada de mis compañeras y amigas. Yo nunca me enteré que estuve excluida de un viaje... Yo me enteré por tus reporteros y que supuestamente fui ‘soplona’, y que en su grupo no me querían por eso”, señaló.

“Hay comentarios que uno debe callarse y si tienes opiniones diferentes y escuchaste algo, yo creo que como amiga debes hablarlo de manera interna. De esas cosas se hablan y se comentan. Se comenta internamente y no en un canal de televisión”, agregó.





Macarena Gastaldo también se refirió a Jossmery Toledo, quien la calificó de ‘soplona’ durante una entrevista telefónica con un reportero de “Magaly TV: La Firme”.

“No me importa que me excluyan de un grupo que de verdad, pero hay palabras que no se deben usar... Si eres nueva en televisión y no sabes qué responder, es mejor quedarse calladita”, añadió.

