Verónica Alcalá, madre de Alejandra Baigorria, se encuentra en el ojo de la tormenta luego que fue captada agrediendo física y verbalmente a varios menores de edad en el distrito de Chorrillos.

En las imágenes difundidas por “Magaly TV: La Firme” se ve a la progenitora de la empresaria de Gamarra bastante ofuscada y golpeando a un adolescente porque supuestamente agredió a su hijo.

La ex ‘Chica de impacto’ descargó su furia contra un grupo de menores de edad dentro del condominio Las Brisas de Chorrillos, además, arremetió contra una joven que se encontraba grabando la violenta escena.

“Con mi hijo no te vas a meter, mírame bien la cara. A mi hijo no lo vas a venir a pegar ¿ok? Sigan caminando, avancen como ratas que son, avanza como rata que eres. Se van a acordar de mí, a mi hijo no lo toca nadie”, se le oye decir a la madre de la chica reality.

En otro momento de la gresca, Verónica Alcalá es encarada por un adulto, quien la tilda de ser una persona problemática en su barrio. “Este es el segundo día que los niños me llaman asustados a quejarse, que los estás jodie***”, le increpa uno de los vecinos.

