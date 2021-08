Magaly Medina arremetió contra Josimar, luego de las imágenes difundidas en su programa donde se le ve muy cariñoso con una mujer en una de sus presentaciones en Estados Unidos, donde se fue a radicar hace poco, y las declaraciones de otra joven que asegura haber pasado una noche con el salsero.

En la edición de “Magaly TV: La Firme” de la noche del último jueves, la periodista no dudó en cuestionar el comportamiento del cantante al traicionar la confianza de su pareja, María Fe Saldaña, quien además estaría embarazada, y le pidió hacerse responsable de sus actos.

“Victimizándose siempre, rasgándose las vestiduras, tratando siempre de inspirar un poquito de lástima del resto. Yo no soy enemiga de ningún peruano, menos de los talentosos, hago mi trabajo y mi trabajo es este, la prensa de espectáculos, que existe en el mundo entero y desde antes de que yo naciera”, indicó mientras mostraba unas publicaciones del cantante en las que intentaba defenderse por lo ocurrido.

“Si tú eres mediático (...) tienes que tener un comportamiento público de acuerdo a lo que tú vendes como artista. Es lo mínimo (...) Acá no hay intrigas de ningún tipo, aquí hay un hombre que cede a las tentaciones del mundo, y luego no quiere asumir las responsabilidades o lo que se deriva de esos actos irresponsables”, agregó.

“Porque a tí (Josimar) nadie te obligó a irte a un hotel con una mujer, nosotros no obligamos a Josimar a ‘chapar’ con alguien, todos somos dueños de nuestras decisiones (...) Él sabe que tenía una novia a la cual respetar, por más que sea famoso y que la fans se le abalancen, las cosas no son así”, dijo de manera contundente.

Y para finalizar manifestó: “Josimar no estaba soltero. Es fácil engañar cuando uno está fuera de su país (...) ¿Quien le va a creer que todo esto es por ser amable con una fan? Eso no es ser amable, no invitas a una fan a un hotel (...) Es una terrible falta, una gran falta de respeto a una persona que lo está esperando y que es su novia y que estaría en la dulce espera”.

