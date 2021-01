Magaly Medina se refirió a una entrevista que dio Karen Schwarz a un medio local donde aseguró que no “fracasó” en la televisión. La conductora de “Magaly TV: La Firme” tomó con gracia las declaraciones de la figura de Latina.

“Ella dice que no ha fracasado, pero ahora está de arrimada en ‘Yo Soy’, es cierto que está de arrimada, cuánta más gente van a tener que agregar ahí. Ese es el único programa que les queda para recompensar, ella debe tener buenos amigos en esa casa televisora”, dijo en la reciente edición de su programa que se emite por ATV.

Para Magaly el espacio que condujo la esposa de Ezio Oliva, “Modo Espectáculos”, fue un fracaso. “Se estrellaron como un coche sin piloto. Fracaso total, dos puntos con ella, que la anunciaban como la nueva sensación de los programas de espectáculo”, continuó la conductora.

En otro momento, la figura de ATV cuestionó que Schwarz diga que no “dañó” a nadie en su programa. “Ahí está santa Karen Schwarz (...) Yo no entiendo de las personas la hipocresía absoluta que tienen en la vida... Esta gente no es capaz de ponerse los pantalones y decir ‘esto es lo que yo opino’, no porque ¡ay no! ¿Qué va a pensar la gente de mí, qué van a decir las personas que me auspician?’”, agregó.

Finalmente, Magaly comparó a Karen con Cantiflas por sus respuestas. “Ha nacido la nueva Cantinflas, no entiendo las respuestas que da”, puntualizó.

