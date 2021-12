Luego que Macarena Vélez negara tajantemente que no usa filtros en sus fotos y videos que sube a redes sociales, Magaly Medina volvió a cuestionar a la exchica reality tras considerar que las diferencias entre las imágenes que publica con la realidad son realmente abismales.

“Claro, ella responde que ‘ni siquiera la han visto en persona’, pero ¿para qué la van a ver en persona? Se llevarían un susto, qué tal shock para la gente, porque la ven hecha una barbie en las redes sociales”, indicó la popular ‘Urraca’.

La presentadora de espectáculos consideró que la influencer está en todo su derecho de mostrarle al público lo que desee, sin embargo, dijo que también debería soportar las críticas de sus detractores que la cuestionan por el uso de filtros.

“El público también tiene derecho a decirle a ella lo decepcionante es conocerla en persona. (…) Allá cada uno con su terquedad y con lo que quiera vender. Cada uno se engaña como quiere, (…) Si lo más importante es lo que eres como persona, entonces no uses filtro. Que la gente te quiera tal y como eres”, sentenció.

Recordemos que, tras los constantes cuestionamientos, Macarena Vélez utilizó su cuenta de Instagram para negar que recurra a los efectos antes de publicar una foto suya en redes sociales.

“La verdad que este tema me da mucha gracia. Hay personas que ni siquiera nunca me han visto en su vida y le encanta llenarse la boca. (…) Puedo publicar lo que se me venga en gana”, respondió.

