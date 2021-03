En la última emisión del programa “Magaly TV: La Firme”, Magaly Medina se tomó unos minutos para referirse a Vania Bludau, quien en sus redes sociales dijo que la prensa la estaba acosando.

La periodista de ATV aclaró a la pareja de Mario Irivarren que las cámaras de su programa no habían sido los responsables del supuesto acoso que denunciaba.

“Dice que la están acosando, van a la puerta de su casa. Ella ya está harta, así que dice que mejor se va a Miami. Ella se alucinó las Kardashian. No Vania, ¿Quién será? de repente un canal chiquito, desconocido. Algún aprendiz de paparazzi porque para mí, tú y Mario ya no son noticia. No son noticia a menos que los arresten o tengan una broncaza de esas que fuera interesante para la gente”, expresó.

“Cómo voy a desperdiciar horas, investigadores o reporteros que estén parados a fuera de tu casa esperando a ver qué haces, si sales a pasear al perro o si sales a correr o comprar en la esquina. No es negocio, no lo haría, para mí no eres noticiosa”, agregó.

Tras dos meses de vacaciones en Perú, Vania Bludau dio a conocer a través de sus redes sociales que decidió retornar a Miami, ciudad donde reside desde hace varios años. Horas antes de su viaje, la modelo afirmó que estaba siendo hostigada por los medios.

“Me estoy yendo de viaje, me estoy yendo para Miami, no me extrañen mucho que me voy por un tiempo, me voy con mi mamá y si bien ya había dicho que me iba de viaje, en realidad también estoy fastidiada porque ya no entiendo el acoso, y digo acoso porque me parece que es acoso que estén parados en la puerta de las casas, la gente de la prensa, para verificar o corroborar lo que uno hace”, comentó en sus historias de Instagram.

