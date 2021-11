Magaly Medina decidió responderle a Rosángela Espinoza, quien ayer se pronunció sobre el comunicado en la que desmienten que tenga un vínculo laboral con la cadena Telemundo.

La popular ‘Urraca’ arremetió contra la ex chica reality por dejar entrever en sus descargos que está coludida con alguien que busca vengarse de ella tras su salida de “Esto es Guerra”.

“O sea que ahora soy un pelele, soy una pobre tonta a la que otros mueven, a la que otras le dicen cómo hacer su trabajo”, empezó señalando la conductora de “Magaly TV: La Firme”.

Medina no solo descartó que tenga alguna cercanía con la producción del reality de América Televisión, sino que además se mostró furiosa por restarle credibilidad al insinuar que la critica por encargo de alguien.

“No soy amiga de Peter Fajardo ni de nadie de esa producción. Yo me mantengo al margen. Yo no soy pelele de nadie”, arremetió.

“Nosotros no hacemos ataques por encargos, no somos sicarios de la información, eso se lo dejamos a otros. No soy una malandrina, no soy delincuente, no ando con la chaveta entre los dientes disimulando que somos periodistas”, cuestionó Magaly Medina.

