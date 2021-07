Magaly Medina arrancó su programa del jueves 8 de julio bailando una canción de Mike Bahía y tras terminar sus pasos de baile, la presentadora señaló que la presencia del cantante colombiano en el Perú pasó desapercibida porque el programa “La Voz Perú” “nadie lo ve”.

“Quise entrar con una canción de Mike Bahía, el famoso colombiano que está con Greeicy, porque él estuvo acá en nuestro país, pero nadie se dio cuenta y sigue a través de un canal de televisión, pero nadie se ha dado cuenta. Pobrecito, esto fue en homenaje a Mike Bahía que me encantan tanto sus canciones. Es que ese programa (por ‘La Voz Perú') nadie lo ve”, comentó la presentadora al inicio de “Magaly TV: La Firme”.

“¡Qué pena! La verdad da pena que una producción nacional, que invierte tanto dinero no funciona y no cala en el gusto popular. Entonces los productores tienen que ponerse a pensar qué pasó si ‘me traje a Guillermo Dávila y me traje a Mike Bahía’, pero hay que ver que no solo son nombres. Guillermo Dávila no es un personaje que empata con la gente, él perteneció a mi generación y de las telenovelas que veía la gente de mi edad”, agregó entre risas.

Finalmente, Medina comparó al cantante Mike Bahía, jurado en “La Voz Perú”, con una planta porque ella considera que el músico “no es expresivo”.

“Y Mike Bahía, que si bien es cierto lo ven chicos jóvenes, pero como personaje es una planta. Pones una planta de plástico acá y tiene más vida que Mike Bahía en un programa de televisión. Ni la urraca (su característico peluche) que está acá (en su set) es más expresiva que Mike Bahía en un programa de televisión, pero bueno qué voy hacer, yo critico y eso es lo que hago”, comentó.

