Magaly Medina criticó a Ethel Pozo luego que la conductora de los programas “América Hoy” y “En esta cocina mando yo” dijo en una entrevista que “sufrió mucho” para ingresar a la televisión.

“Hay algunas alucinadas como Ethel (Pozo). Ella dice que —digna hija su madre— sufrió mucho para entrar a la televisión. ¿Cómo vas a sufrir hijita? ¿Tuviste que empezar barriendo los sets de televisión? No sé, comprabas la fruta para el equipo de producción o comprabas el café. No entiendo como ella pudo haber sufrido”, dijo Medina en la reciente edición de su programa.

“Cómo vas a sufrir mucho si tu mami (Gisela Valcárcel) era la dueña de la productora. Tu mami te dijo ‘ven ponte acá’ y te dio dos programas y si ella pudiera te daría tres”, añadió.

Magaly dijo que su hijo y Ethel Pozo no tuvieron que sufrir para ingresar a los medios de comunicación

La presentadora de “Magaly TV: La Firme” indicó que Pozo y su hijo Gianmarco Mendoza Medina no tuvieron que sufrir en el mundo de los medios de comunicación porque son hijos de famosas.

“Hay gente que quiere decirle al mundo que sufrió alguito, pero eso no es así. Hijos como ella (de famosos) lo han tenido todo. Hijos de mujeres como Gisela y como yo, lo han tenido todo. No pueden decir que no lo tuvieron. Yo a mi hijo lo puse como editor de mi revista porque era mi revista y él era mi hijo”, concluyó.

