Paula Arias declaró para el programa “Magaly TV: La Firme” y volvió a negar que haya contratado a su novio Eduardo Rabanal como el nuevo mánager del su agrupación ‘Son Tentación’.

En ese sentido, la conductora Magaly Medina utilizó los primeros minutos de su programa para criticar a la salsera por tratar de involucrar a su pareja sentimental en la industria del entretenimiento.

“Ella dice que Eduardo Rabanal es deportista pero hace tiempo que no lo vemos jugar. Él es ex futbolista. Aunque el ex mánager dijo que Rabanal ya tendría equipo, pero quizás uno de segunda o de tercera. Creo que él ya no está en la mira de algún equipo grande desde hace mucho tiempo”, dijo Medina al inicio.

“Creo que él ha encontrado en Paula Arias y en ‘Son Tentación’ una forma de invertir su dinero y trabajar. De pronto, él dijo que ya no tiene un futuro en el fútbol y acá sí hay futuro. Total ‘Son Tentación’ es una orquesta bien manejada por Paula Arias”, añadió.

Finalmente, Magaly recalcó que Paula Arias debería dejar que su novio desarrolle su propio camino y no lo involucre en su orquesta.

“Ella lo defiende, pero ya lo ha metido como socio en una agencia de eventos y ahora en la práctica, él está fungiendo un poco como de mánager”, comentó.

“Deja que el hombre se desarrolle por su lado y busque su futuro. De lo contrario qué vas admirar, a veces no es bueno mezclar tu negocio exitoso con el otro, solo por darle una manito o por salvarlo. ¡Déjalo que avance solo!”, concluyó.