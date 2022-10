Magaly Medina utilizó varios minutos de su programa para criticar a Rodrigo ‘Gato’ Cuba, quien protagonizó comprometedoras imágenes con una mujer en un centro nocturno de Piura, pese al embarazo de su pareja Ale Venturo.

Medina indicó que el futbolista no está enamorado de Venturo y que su historia de amor comenzó muy rápido, donde no hubo el tiempo suficiente para que él supere su ex matrimonio con Melissa Paredes.

“No lo entiendo realmente, si ya tiene una pareja... Por eso dicen los psicólogos de que un clavo saca a otro clavo es lo más falso que existe”, dijo Magaly en la reciente edición de “Magaly TV: La Firme”.

“No hubo la transición adecuada, si sabes que estás con dolor (por la ex relación de Rodrigo Cuba con Melissa Paredes) y que quieres olvidar, puedes encontrar a una persona que te ayude a superar el dolor, pero no es una persona que llegues a amar y con la que tú consigas una relación entrañable, duradera y creo que eso es lo que le ha pasado al ‘Gato’”, sentenció la conductora.

La conductora de ATV criticó a Cuba por comportarse como un hombre soltero y no respetar su relación con Ale Venturo, quien se encuentra en la dulce espera.

“Tiene una mujer embarazada en casa y se va a divertirse cómo soltero. Es una falta de respeto lo que le ha hecho a Ale Venturo y creo que ella lo está pasando por agua caliente”, concluyó.