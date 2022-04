La periodista Magaly Medina crítico duramente al psicólogo Tomás Angulo por disculparse con Melissa Paredes por haberle dicho “bandida” tras el ampay que la exMiss Perú protagonizó con su actual pareja Anthony Aranda.

“Hoy lo veo a usted hablando de errores y me parece muy buen, pero en su momento usted me señaló de una manera tan fea, de decirme bandida para abajo y decirme que deberían quitarme a mi hija, usted no sabe... Soy una mujer muy fuerte porque de verdad con todo el cargamontón que me hicieron, estoy parada acá con una sonrisa para todos ustedes, y continúo con mi vida”, dijo Melissa Paredes en el programa ‘En boca de todos’ donde Tomás Angulo trabaja como especialista.

Antes estas declaraciones, el psicólogo no atinó más que a disculparse por supuesta la ofensa. “Te quería pedir (disculpas) de corazón a corazón. La palabra bandida tiene muchas acepciones si esta palabra te molestó, te pido disculpas públicamente. Somos personas públicas y cada programa tiene diferentes formatos. Te pido disculpas nuevamente y no quiero que te vayas con la idea de que Tomás Angulo es mala leche o que te calificó mal”.

Magaly Medina critica a Tomás Angulo

Magaly explicó que invitó a su programa a Tomás Angulo, tras el ampay a Melissa Paredes y en ese momento él tuvo comentarios muy bien fundamentados sobre lo que sucedió. Además, aclaró que no le dijo bandida, sino que el comportamiento que tuvo Melissa fue la que tiene un bandido y negó que el psicólogo haya insinuado que debían quitarle a su hija.

“A Tomas lo veo patéticamente pedirle disculpas a Melissa por haberla ofendido, ¿en qué momento? Tomás las opiniones que uno tiene, uno las mantiene. Hay que tener los pantalones bien puesto para cara a cara decirles a las personas... Tomas, ¿qué pasó con ese carácter y esos conocimientos? Parece la Ethel hablando”, señaló Magaly Medina.

“Tomás sabes como profesional y persona que no se destruye nada, que no esté ya destruido. Y que las personas tenemos que hacernos cargo de las decisiones que tomamos en la vida y debiste ser más profesional y aclararle a Melissa en vez de arrodillarte, en el sentido figurado, y pedirle disculpas. Que feo, está bien que te hayan dado un trabajo remunerado en América TV, pero otra es tirarse al piso. Uno nunca tiene que ir por la vida disculpándose por lo que piensa Tomas Angulo”, agregó.

