Luego de más de una semana desde la muerte de Diego Bertie, el conductor de televisión Jaime Bayly compartió una columna en donde hace referencia al actor, generando todo tipo de comentarios, entre ellos, el de la presentadora Magaly Medina.

En la última edición de “Magaly TV, la firme”, Medina se refirió al escrito del popular ‘Francotirador’ y criticó la referencia que hizo sobre el actor Diego Bertie.

“Cuenta de ‘pasadita’, porque este no es un mensaje que le escriba y proclame: ‘lo siento mucho o estoy dolido’, es algo que hace su personaje de ‘Barclays’ y habla que vio un candado con las iniciales ‘J’ y ‘D’”, empezó diciendo Medina.

“Ahí habla de su dolor, de las lágrimas y de la pena infinita que tiene, pero lo hace de soslayo, de una manera como que no quiere. Ahora tiene esas sutilezas cuando antes no las tuvo para hablar de Diego Bertie, no tenía ninguna sutileza nunca, esa diplomacia... Yo creo que esperábamos más de él, que sea mucho más franco y abierto”, agregó la conductora de TV.

Como se recuerda, Jaime Bayly rompió su silencio y se pronunció a través de una columna llamada “El Puente de los Candados”, donde dejó entrever que sus últimas palabras están dirigidas al destacado actor.

Lo que más llamó la atención de todos fueron las últimas líneas de dicha columna, donde se refiere a quien habría sido el hombre con el que mantuvo una relación, Diego Bertie. Según relató, no pudo contener la tristeza y derramó algunas lágrimas al ver un candado con las iniciales “D” y “J”.

“Recorriendo la ciudad, caminando por el puente peatonal que cruza sobre el río Meno, observando los centenares de candados que los amantes han dejado colgados en dicho puente, con sus nombres inscritos en las cerraduras como promesas incorruptibles de amor, Barclays ha visto un candado con las iniciales ‘D’ y ‘J’ y, conmovido, devastado por una tristeza que no cede, una pena que será infinita, ha derramado un par de lágrimas furtivas, sin que su esposa ni su hija lo adviertan”, señaló en su carta.

