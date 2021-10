Magaly Medina aseguró este viernes en su programa “Magaly TV: La Firme” que ni Melissa Paredes ni el bailarín Anthony Aranda se presentarán en la séptima gala de “Reinas del Show”.

La figura de ATV aseguró que hoy se grabó el programa sabatino que se trasmitirá mañana sin la presencia de ambos.

“Hoy le vamos a contar. La ‘Gise’ ha grabado hoy su programa, su programa de mañana, ella engaña a todo mundo que está en los ensayos, mentira. Los ensayos se hicieron ayer, hoy se grabó el programa que se transmite mañana, creo que están todavía grabando”, dijo la conductora de televisión.

“Les cuento. Yo no me lo voy a callar, ella, su productor, están siempre tratando de decir y ella lo ha dicho, mañana van a estar acá todos, mañana se van a enterar. Mentira, yo le voy a desinflar el globo a la Gise, mentira, Melissa no fue a grabar. Los grandes ausentes en “Reinas del Show” este sábado serán el bailarín y Melissa Paredes, los dos involucrados. Gisela no los ha tenido, hoy a grabado el programa sin ellos”, agregó.

En ese sentido, la conductora de “Magaly TV: La Firme” señaló que Gisela Valcárcel estaría “jugando con el morbo” de la gente.

“Así que no se dejen engañar porque Gisela está anunciando ‘este sábado no te lo puedes perder’. Está jugando con el morbo de la gente, con la expectativa del público de verla a ella o al bailarín, pero no, no. Yo les digo hoy se grabó”, comentó.

“Se lo pueden perder porque no estará Melissa Paredes ni el bailarín, supongo que Melissa no les ha perdonado, a su jefa y productora, que la hayan maltratado en el programa donde ella se sentía una conductora más, donde ella se sentía parte de una familia, como la hermana”, añadió.

