Luego de ser ‘ampayada’ con Jair Mendoza en Punta Cana, Yahaira Plasencia regresó a nuestro país y confirmó que tiene una relación sentimental con el cantante de salsa. ‘La reina del totó’ negó que se trate de una estrategia de marketing para impulsar la carrera de su pareja, sin embargo, Magaly Medina duda de la veracidad de su romance.

“Ella dice que él tiene una carrera larga, pero nunca habíamos escuchado hablar de él. A un cantante se le conoce por qué la gente habla de él, porque la gente lo escuchado, pero a Jair Mendoza nadie lo ha escuchado hasta que comenzó a aparecer con ella (…) ¿Y qué le vio a este desconocido cantante la Yaha?”, criticó la ‘Urraca’.

La conductora de espectáculos volvió a poner en tela de juicio el nuevo romance de la salsera y dijo que la forma en que fueron ‘ampayados’ durante su viaje a este destino turístico de República Dominicana levanta muchas suspicacias.

“Qué raro que ella que siempre viaja nunca se le ve en salidas nocturnas, jamás se ve si tiene un saliente por allá. Ahora qué casualidad que se va a Punta Cana con Jair Mendoza, este cantante desconocido, y de pronto nos llega a nuestro ‘chismefono’ todos los videos de ellos en la playa agarrados de la mano. Es demasiada casualidad y yo no creo en las casualidades”, acotó.

La ‘Urraca’ aseguró que no le sorprendería que en los próximos días aparezca en todos los canales de televisión promocionando su nuevo videoclip aprovechando su romance con la salsera.

“No sé a quién le conviene más a Yahaira o a Jair Mendoza, porque Yajaira prácticamente ya no sale en la prensa cotidiana, no está grabando canciones, no está haciendo conciertos, y Jair Mendoza qué casualidad hoy lanzó su canción”, acotó.

