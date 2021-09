El 14 de setiembre, los seguidores de “Magaly TV: La Firme” fueron testigos de un fuerte enfrentamiento verbal entre Magaly Medina y el novio de Flor de Huaraz, el músico venezolano Junior Marcano.

Esta tensa discusión se generó luego que Magaly evidenció una denuncia por extorsión contra el joven de 26 años durante el 2018. Flor de Huaraz quedó realmente sorprendida por el antecedente de su nueva pareja sentimental y en ningún momento lo defendió.

“Tengo una denuncia de enero del 2018, donde la policía da cuenta de la detención de una banda ‘Los paisas de la extorsión’”, leyó Magaly frente a Flor de Huaraz.

Al verse expuesto en televisión nacional, el joven músico trató de defenderse y recalcó que el programa de espectáculos no investigó bien sobre aquella denuncia en su contra. Medina no toleró que Junior Marcano se defendiera de mala manera y lo botó de su set de televisión.

“No tengo paciencia para soportar chibolos malcriados”, dijo Magaly muy molesta ante el comportamiento del nuevo novio de Flor de Huaraz.

Ante esta comentada situación en señal abierta, en esta nota se presenta un recuento de las más tensas entrevistas de la polémica presentadora de “Magaly TV: La Firme”.

Magaly Medina se molestó con Susy Díaz por defender a un agresor

Medina cortó su entrevista con Susy Díaz en la noche del miércoles 4 de agosto. Esta situación se dio luego que la excongresista defendió a su expareja, Walter Obregón, quien fue denunciado por maltrato físico y psicológico.

La conductora de “Magaly TV: La Firme” se mostró indignada por cómo Susy Díaz defendió a su expareja sentimental, pese a las desgarradoras declaraciones de Iris Castillo, víctima de agresión por parte del ‘Príncipe de Huarmey’.

“No veo ningún golpe, la veo bien. ¿Dónde está el ojo morado? ¿Dónde está la boca rota?”, dijo Susy Díaz en la reciente edición de “Magaly TV: La Firme”.

Finalmente, Medina no pudo tolerar las declaraciones que Susy Díaz y tuvo que cancelar la entrevista. “Para ti la venganza es más importante... qué irresponsable eres Susy. Yo pensé que tenías un mejor corazón”, expresó la periodista.

La épica pelea de Janet Barboza y Magaly Medina en ATV

La conductora de televisión visitó el set de “Magaly TV: La firme” en marzo de 2020 tras la cancelación de “Válgame” de Latina y protagonizó un fuerte enfrentamiento verbal con la periodista de ATV.

La acalorada discusión se dio cuando la producción del programa presentó una nota en que se mostró el pasado de la exconductora de la “Movida de los sábados”. Ello molestó a Barboza y apenas empezó la entrevista, la animadora resaltó la transformación de Medina con el paso de los años.

“Bien fresca eres para decirme y adjudicarme cosas cuando tú eres la campeona y maestra de las cirugías. No seas fresca Magaly, la animadora que tiene más cirugías en televisión eres tú y lo sabes”, expresó Janet.

“Basta con comparar tus fotos antiguas. Magaly te has hecho de todo, hasta el pie te has hecho, toda la cara. Y no es que sea ignorante, pero a ti te encanta decirle a la gente lo que tú crees, pero alguien te dice a ti lo creemos que tú te has hecho y sales diciendo que eres natural” , agregó.

Ante los ataques de Barboza, la conductora de espectáculos no se quedó de brazos cruzados y resaltó que ella ingresó al mundo televisivo por su profesionalismo y no precisamente por su cuerpo.

Angie Jibaja le recordó a Magaly Medina que tenía un esposo adicto

Siguiendo con las más polémicas peleas en el set de Magaly Medina, nadie puede olvidar la fuerte discusión que tuvo la presentadora con Angie Jibaja en 2021.

En medio de una acalorada conversación televisiva, Medina le pidió a Angie que pase por una prueba toxicológica tras sus incongruencias al referirse a su trabajo de ese entonces y a la tutela de sus pequeños hijos.

A manera de “defenderse”, ‘La chica de los tatuajes’ señaló que ella no consume alguna droga, pero recordó que Medina tenía un esposo que era adicto a estas sustancias.

La mujer de prensa no se quedó callada y admitió que sí tenía un esposo que resultó ser adicto y por ello lo dejó. “Yo no he desperdiciado mi vida por las drogas”, sentenció Medina.

El enfrentamiento verbal se puso más fuerte y Magaly terminó interrumpiendo la entrevista para pasar a una nota informativa de su espacio de espectáculos y se despidió abruptamente de su invitada.

‘El Principito’ no se salvó de Magaly Medina

La conductora de “Magaly TV: La Firme” tuvo en su set a Giuseppe Benignini, más conocido como el ‘Principito’. Durante esta polémica entrevista, el modelo trató de defenderse de las acusaciones en su contra, como los de estafa y de maltrato animal.

Pese a que el modelo trató de defender su posición, con argumentos pocos creíbles, la conductora decidió terminar abruptamente la conversación en vivo, porque ella consideraba que no iban a llegar a un acuerdo.

“Cuando te buscamos a ti, tú huyes en tu scooter... si no quieres hablar no es nuestro problema, tampoco estamos rogando”, sentenció Medina un poco molesta.

“Bueno, Giuseppe Benignini muchas gracias por haber venido. Gracias, pero nunca vamos a llegar a un acuerdo tú y yo. Tenemos posturas totalmente diferentes”, señaló Magaly con el brazo extendido para invitarlo a salir de su set de televisión.

¿Magaly Medina seguirá botando a sus invitados?

