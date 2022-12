En la emisión del viernes 2 de diciembre de “Magaly TV: La Firme”, Magaly Medina se tomó unos minutos para explicar los motivos por los que decidió sacar a Jonathan Maicelo de su set.

La figura de ATV explicó que invitar al deportista a su programa era un riesgo, pues sabían que podía reaccionar mal, pero en este caso se arriesgaron a hacerlo sin imaginar que todo terminaría mal. “Maicelo que es un malcriado y todo el mundo lo sabe. Es un riesgo traerlo a un estudio porque uno no sabe cómo va a reaccionar ese tipo de personas. Y de verdad tengo poca tolerancia a la brutalidad, a las formas poco caballerosas”, dijo al inicio.

En otro momento, la conductora de televisión resaltó que no está en una edad para tolerar esas faltas de respeto de sus invitados. “Cuando un hombre viene, acá a intentar a subirme la voz y a decirme que no sé nada y prácticamente a decirme que soy una bruta, no lo tolero, ya estoy vieja para esas tonterías”, remarcó.

Finalmente, Magaly pidió a las autoridades que se enfoquen en los shows que brinda Jonatan Maicelo en las discotecas, pues aseguró que son un peligro para las personas que asisten y no temen lastimarse físicamente para obtener una bebida alcohólica gratis.

“Yo prefiero ser precavida y prefiero cuidar la vida de los jóvenes y de la gente que sale una noche con ganas de divertirse, no que le rompan la mandíbula, la retina o lo noqueen y le dé un accidente cerebrovascular”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina disfruta de primera clase con su esposo Alfredo Zambrano

Magaly Medina disfruta de primera clase con su esposo Alfredo Zambrano. (Instagram)