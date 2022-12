El programa “Magaly TV: La Firme” evidenció que Alejandra Baigorria y Said Palao están distanciados luego que el integrante de “Esto es guerra” protagonizó comprometedoras imágenes con una modelo de 23 años en una fiesta electrónica.

El espacio de Magaly Medina difundió un video, donde se logró ver que Said realizaba su rutina deportiva con un amigo, pero sin rastros de Alejandra.

Además, Palao no ha visitado el domicilio de Baigorria, pese a que la empresaria estuvo celebrando el cumpleaños de su abuela.

“Ellos no se están viendo, eso es un hecho. Alejandra Baigorria y Said Palao no se están viendo. Ya hay una distancia entre los dos y parece que no han conversado”, comentó la conductora de “Magaly TV: La Firme”.

Finalmente, Medina le envió una recomendación a Baigorria sobre sus futuras relaciones sentimentales.

“Alejandra Baigorria tiene que saber qué está pasando con su relación porque él es un chico inmaduro. ¿Qué esperas de un chico reality? ¿Que tenga madures? ¿Crees que con él puedes tener estabilidad emocional? ¡Ay no por favor!”, sentenció.