Aída Martínez realizó un video de Instagram para referirse a los comentarios ácidos de Magaly Medina sobre su nuevo emprendimiento de prendas. En su clip público, la modelo lloró y señaló que las críticas de la conductora son porque ella alguna vez salió con el productor Ney Guerrero, expareja de la presentadora de televisión.

Ante las declaraciones de Martínez, la conductora de “Magaly TV: La Firme” utilizó los primeros minutos de su programa para responder a la modelo de manera tajante.

“Hoy ha nacido una nueva ‘vístima’ de la farándula (por Aída Martínez) yo creo que acá lo más fácil es victimizarse cuando no ya no tiene mayor defensa. Ella me deja como la bruja del cuento y eso es lo más fácil”, señaló Medina en su programa.

“Siempre hay que hablar con argumentos y nunca con llanto. El llanto a veces es de ira y de frustración. No tratemos de que nadie nos compadezca. Las mujeres fuertes no necesitamos que nos compadezcan”, agregó.

Finalmente, Medina negó que ella critique a Aída Martínez por un pasado con el productor Ney Guerrero. La conductora de ATV señaló que ella solo hace su trabajo y pidió mayor seriedad a la modelo en sus nuevos emprendimientos.

Magaly Medina le responde a Aída Martínez luego que modelo lloró en Instagram por críticas

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina califica de machista a ‘Carloncho’

Magaly Medina sobre ‘Carloncho’ (VIDEO) - ATV