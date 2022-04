Magaly Medina arremetió contra Gisela Valcárcel luego que la ‘Señito’ se pronunciara sobre la polémica que envuelve a Óscar del Portal y Aldo Miyashiro y exigir que se respete la intimidad de las personas y que no se haga “un circo romano” tras ‘ampay’.

“¿De qué circo romano hablamos? ¿de los que se hacen en tu programa o en el programa de tu hija, que tú también produces? Los circos romanos que has armado dándote de santurrona son bien conocidos en este país, porque en tu programa se han dado las mayores infidelidades, en esos realities, ahí parejas establecidas que han comenzado a bailar terminaron en grandes romances y grandes sacadas de vuelta”, respondió la conductora de espectáculo.

Fiel a su estilo, la ‘Urraca’ recordó que el programa sabatino de Gisela Valcárcel es donde más casos de infidelidad han ocurrido en los últimos años, y que ella no hizo nada al respecto.

“Ella armó su circo romano, ella explota ese tipo de cosas con su cara de santa, pero de santa no tiene nada, su doble moral es absoluta, por eso yo siempre me he quejado de la hipocresía de Gisela Valcárcel, nunca ha sido honesta, siempre tiene un discurso y hace otro”, acotó.

Tras minimizar las críticas de la conductora de América TV, Magaly Medina continuó arremetiendo en contra de la ‘Señito’ a quien tildó de hipócrita por pedir que se respete la intimidad de Óscar del Portal, pese a que en el programa “América Hoy” también se habla del tema.

“Es una mosquita muerta más de la farándula, no hay nada peor que aquella que se persigna y por otro lado los hechos dicen todo lo contrario. Es una de las hipócritas más grandes de la televisión y una hipócrita a la que he combatido muchos años de mi vida. Si usted se pregunta porque Magaly y Gisela tuvieron enemistad es porque siempre le critiqué esos falsos valores que ella dice profesar, es una hipócrita profesional”, arremetió.

