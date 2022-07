Yahaira Plasencia estuvo como invitada en el programa de YouTube de Carlos Orozco, sin embargo, las declaraciones que la salsera hizo en esta entrevista provocaron que Magaly Medina le lanzara una dura crítica e incluso la llamó “malagradecida”.

En conversación con el youtuber, la artista peruana se jactó de haber forjado su carrera como solista sin la ayuda de nadie, pese a que en el 2016 reconoció públicamente que Jefferson Farfán, su entonces pareja, le ayudó a comprar los instrumentos de su orquesta.

Al respecto, la ‘Urraca’ descargó toda su artillería contra la artista al considerar que está intentando borrar su mediático pasado. En ese sentido, la instó a ser agradecida con su el futbolista pese a que su relación llegó a su fin.

“Ella se despachó con cosas que son mentirosas. Ya no se acuerda que Farfán fue quién le compró los instrumentos de su orquesta. No te pases ‘Yaha’, a mí la gente malagradecida no me cae porque en la vida siempre hay que ser agradecida, aunque sea con el auspiciador”, arremetió.

“Ella se vería más humilde y más auténtica si realmente reconociera y diría: ‘Sí, mi expareja me hizo famosa, con mi expareja yo tuve mi orquesta y pude independizarme es cierto me ayudó’, pero no lo niega. Pinocha eres ‘Yaha’, deberías de ser un poco más agradecida con el auspiciador, ¡Ay perdón!, con el exnovio”, enfatizó.

