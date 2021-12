La conductora Magaly Medina utilizó los primeros minutos de su programa para criticar a Flavia Laos, quien asistió a la revelación del sexo de la hija de Majo Parodi, hermana menor de su expareja Patricio Parodi.

La presentadora de “Magaly TV: La Firme” señaló que la influencer no debió asistir a esta íntima reunión familiar para no generar mayor controversia.

“Qué premio consuelo que te quieran las hermanas y la madre, que te quieran en su vida, en su casa, en su baby shower, pero qué patética porque el que debería quererte es el ‘Pato’ (por Patricio Parodi) y no las hermanas y él ya no te quiere”, sentenció Medina.

“Por qué ir a la casa de tu expareja, cuando tu expareja evidentemente ya pasó la página. Es vox populi que él ‘chapa’ con otra (por Luciana Fuster)”, añadió.

Finalmente, Magaly hizo un llamado de atención a las amigas cercanas de Flavia Laos para que aconsejen mejor a la joven modelo.

“Está en ti quererte un poco y tu sentido común de no ir. Qué malas amigas tiene Flavia Laos que no le aclaran el panorama para que no se ponga en una situación incómoda”, concluyó.

Flavia Laos y Patricio Parodi se reencuentran en íntima reunión por el embarazo de su hermana

Flavia Laos y Patricio Parodi se reencontraron en íntima reunión. Majo Parodi reveló el sexo de su bebé con íntima reunión e invitó a la exenamorada de su hermano para que sea testigo de su felicidad.

La presencia de Laos al evento se pudo evidenciar en el Instagram de la influencer, quien compartió distintos historiales junto a la hermana menor de Parodi.

