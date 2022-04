El reencuentro entre Flavia Laos y Luciana Fuster en el baby shower de la hermana de Patricio Parodi continúa dando que hablar. Magaly Medina utilizó varios minutos de su programa de espectáculos para cuestionar a ambas modelos por su presencia en esta reunión familiar.

Fiel a su estilo, la conductora lanzó fuertes calificativos en contra de la actriz al considerar que no debió asistir a la fiesta de Majo Parodi porque ya no es pareja del integrante de “Esto es Guerra”.

“Lo que a mí me extraña es que Flavia Laos desconozca los protocolos, los modales que se estilan en estos casos cuando uno ha terminado la relación con una persona, y tus excuñadas o tu exsuegra te quiere seguir invitando y quiere hacerle entender a la nueva enamorada que ella no le gusta y que te prefieren a ti (...) uno debe de saber mantener su lugar”, cuestionó la figura de ATV.

Para la ‘Urraca’, la presencia de Flavia Laos en este evento no sólo debió generar malestar en la chica reality sino en toda la familia Parodi. “Lo que podía hacer es enviar su regalo y no estar en una situación de incomodidad para ella, incomodidad para el ‘Pato’, incomodidad para las hermanas e incomodidad para la Fuster”.

Llama “sin dignidad” a Flavia y Luciana:

Tras arremeter contra la protagonista de “Ven, Baila, Quinceañera”, Magaly Medina también criticó a Luciana Fuster por no tener amor propio y no retirarse de la fiesta ante la presencia de la ex de su actual pareja.

“Qué papelón el de Flavia de llegar como si fuera la protagonista, y qué papel incómodo el de Luciana el de quedarse. Yo realmente siendo Luciana Fuster me hubiera ido. Qué tal inmadurez de estas dos chicas ninguna de las dos se quiere absolutamente nada. Vergüenza, me daría. (…) Ahí están las dos sin dignidad”, sentenció.

