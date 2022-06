Magaly Medina utilizó varios minutos de su programa para referirse a Melissa Paredes, quien hizo un video en redes sociales para arremeter contra la conductora de ATV.

“Yo necesito hablarle a una reina sin corona porque a esta le sacaron la corona (del Miss Perú). Melissa Paredes y su vulgaridad. Hay mujeres en este mundo que así mismas se la quieren dar de dignas. Hay gente que piensa que porque alguna vez se casó y porque tienen hijos ‘son señoras’ y se olvidan del camino tortuoso, ese camino no tan decoroso que transitaron”, comentó Medina al inicio.

Además, la conductora dijo no tomar importancia a Melissa por llamarla monstrua. “Lo de monstrua para mí es un honor y viniendo de una persona como ella. Qué le podemos pedir, ella podrá haber estado casada con Rodrigo ‘Gato’ Cuba y podrá haber sido la protagonista de una telenovela de Michelle Alexander, pero la cuna no se cambia, porque luego de haber conocido a su mamá, la entendemos. Como dicen, de tal palo tal astilla. Ahí la tenemos en todo su esplendor”.

“La ‘bagrería’ es algo que a veces nace con uno, la vulgaridad nace contigo. La clase en algo con que se nace y nadie te lo enseña”, añadió.

Melissa Paredes llama monstrua a Magaly Medina

Melissa Paredes salió al frente para responder a Magaly Medina, quien acusó a la modelo de usar a su hija para chantajear a Rodrigo Cuba. A través de sus redes sociales, la también actriz mostró su indignación y tuvo duros calificativos contra la presentador de “Magaly TV, la firme”.

Según explicó Paredes, Magaly Medina no tiene ninguna autoridad moral para hablar de hijos. Además, señaló que la presentadora de espectáculos haga rating hablando mal de ella y otras mujeres.

“Estoy grabando este video porque la monstrua del otro canal acaba de decir de que yo uso a mi hija para amenazar para no sé qué tanta cosa. Señora, ubíquese, para empezar le pongo en contexto, la pregunta fue si la psicóloga el canal 4 tenía que ver en mi tema legal, que ni siquiera hay un tema legal para empezar, y yo dije que no, que la psicóloga no tenía nada que ver y en tal caso, si hubiera un tema legal serían las personas y los psicólogos del Poder Judicial (los que tienen que intervenir) y la cámara Gesell”, manifestó Paredes.

Melissa Paredes molesta con Magaly Medina

