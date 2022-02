La conductora de televisión, Magaly Medina defendió la denuncia que hizo en su programa ‘Magaly TV, la firme’ sobre una posible agresión a Ducelia Echevarría por parte de su actual novio Jorge Monzón, luego de que la exguerrera negara dicha información.

Esta noticia fue denunciada por parte del exnovio de Ducelia, Domingo Salas. “Ella me llamó y me contó lo que pasó (en la discoteca). Israel saludó a Ducelia en la discoteca, le hicieron su escena de celos. Él saltó y la empujó”, contó.

Ante la defensa de Ducelia Echevarría, este miércoles Magaly Medina sacó cara por su denuncia y aseguró que ninguna una mujer no tiene porqué soportar agresiones físicas o verbales.

“Nosotros somos muy conscientes que esto pasó en las mejores familias y que tenemos que estar atentos y que ninguna mujer tiene que apañar, soportar, golpes, agresiones verbas, agresiones físicas de ningún hombre. Y más aún si es una persona conocida”, señaló Magaly Medina.

La periodista aclaró que basaron su informe en la denuncia hecha por la expareja de Ducelia Echevarría, sin embargo, lamentó que ella se negara a responder si fue agredida o no.

“Nosotros agarramos las denuncias y las tomamos en serio, esto no es hacer circo. Circo es ser apañadora, circo es poner las denuncias como si fuera basurita bajo la alfombra. Circo es defender a un agresor. Nosotros no estamos para defender a nadie... Cuando viene una denuncia no soy amiga de nadie, soy imparcial y hago mi trabajo”, señaló Magaly Medina.

