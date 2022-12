Magaly Medina reveló que ‘arrochó' la decoración navideña que su equipo de producción había colocado en el set de su programa “Magaly TV: La Firme” debido que pusieron un arbolito de Navidad que no le “hacía juego” porque estaba demasiado “feo”.

Todo ocurrió luego de la emisión de la nota en la que mostraron el tierno reencuentro de Dulio Vallebuona y su perrito perdido hace más de dos semanas. “Pero mira, nunca le hubiéramos hecho una nota si Samantha Batallanos no hubiera estado chapando con él”, recordó la ‘Urraca’.

“Tiene que agradecerle a ella, porque si no hubiera sido por ese ‘ampay’, de ella chapando con sus dos ‘caramelitos’, con (Jonathan) Maicelo y con él, ni nos hubiéramos enterado que tenía perdido a su perro y no nos hubiera conmovido el corazón y lo hubiéramos tratado de ayudar (para que lo encuentre)”, agregó.

“Todo esto una cadena de amor, porque este programa somos amor, en este programa somos seres de luz”, señaló en tono sarcástico. “Hoy es primero de diciembre, empieza la Navidad y yo me transformo... Soy toda, toda amor. Soy tan amor que llegué al estudio ahora y vi un árbol allá y unos adornos acá, estaba tan feo que mandé a quitarlo”, indicó.

“Así soy, de amorosa en Navidad. ¡Horrible! Un árbol que no me hacía juego. Patrick (Llamo, su productor) cuando se pone a elegir en temas de decoración (no tiene buen gusto), bueno no solo de decoración ja, ja, ja”, finalizó la presentadora de televisión sobre el tema entre risas.

