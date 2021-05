Andrés ‘Cóndor’ Mendoza dio una entrevista a un medio local y señaló que invitó a la conductora Magaly Medina a una playa de Francia, cuando el ex futbolista jugaba para el Olympique de Marsella.

“Magaly ‘rajaba’ mucho de mí, así que le mandé una invitación a Santo Pietro, una playa en Francia. A la zona ‘guau’. Le pasaron la voz, pero me dijeron que no le gustaban los de piel oscura. Ella conoce ese lugar, allá iban puros famosos. Había alquilado un yate para ella”, contó el deportista para el diario El Bocón.

Ante estas declaraciones, Magaly Medina se pronunció al respecto en la reciente edición de “Magaly TV: La Firme” y negó dicha invitación por parte de Andrés Mendoza.

“Él dice que alguna vez alquiló un yate para mí, me confundió como ‘embajadora’ y recién me entero”, fue el descargo de Medina en su programa de ATV.

“Es bien alucinado. En primer lugar, yo he sido la principal crítica de los futbolistas y ninguno me gusta... No aceptaría alguna invitación de un futbolista porque no soy ‘una embajadora’ y a mí nadie me paga los pasajes”, añadió.

