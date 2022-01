Previo al retorno del programa “Magaly TV: La Firme”, la conductora de espectáculos Magaly Medina brindó una entrevista al dominical Día D, conducido por Pamela Vértiz, donde reveló algunos detalles de la intimidad de su hogar, entre ellos el convertirse en abuela próximamente.

La popular ‘Urraca’ dejó claro que este tema no es uno de sus mayores deseos, y que no le agrada mucho la idea de tener nietos por parte de su único hijo, Gianmarco Mendoza, quien es fruto de su matrimonio con Marco Mendoza.

La conductora de espectáculos hablaba sobre su amor por sus mascotas cuando Pamela Vértiz le preguntó si ellos representaban a los nietos que el destino todavía no le da. “Sí, son los nietos que todavía no tengo, y espero que demoren mucho en venir”, señaló entre risas.

No perdonaría una infidelidad:

La conductora de “Magaly TV: La Firme” también habló sobre la confianza que existe entre ella y su esposo, el notario Alfredo Zambrano, con quien lleva más de cinco años de casada.

Según aclaró, al igual que su esposo, ella se considera una persona segura de sí misma, y aunque la desconfianza no ronda su relación, aseguró que no podría perdonar una infidelidad.

“El confía en mí y yo confío en él. No seríamos capaces de defraudarnos el uno al otro, pero si en algún momento pasara, los dos sabemos lo que vendría a continuación. No, no, no (perdonaría una infidelidad). No estamos para eso”, acotó.

Tras disfrutar sus vacaciones viajando por el mundo, Magaly Medina retorna a las pantallas de ATV con una nueva temporada de “Magaly TV: La Firme” el lunes 31 de enero a las 9:45 de la noche.

