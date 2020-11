Luego que el último lunes el Parlamento aprobara con 105 votos a favor la vacancia del ahora exmandatario Martin Vizcarra, y asumiera la presidencia del Perú Manuel Merino de Lama, diferentes personalidades del medio local se han manifestado, ahora le tocó el turno a Magaly Medina.

Al inicio del programa “Magaly TV, la firme”, la conductora explicó que su programa no salió al aire el último lunes 9 de noviembre debido a la coyuntura local. Asimismo, dijo sentir “miedo” por la “sensación de caos” que vive el país.

“Antes de empezar el programa quiero decir que miedo me da toda esta sensación de caos que existe en el país. Que miedo ver a tanto peruano enfrentado a otro peruano, que miedo realmente lo que nos ha dejado este gobierno, que miedo la situación en la que nos han puesto los congresistas”, manifestó Magaly Medina.

“Saben lo que me da mas miedo, que la solución sea peor que la enfermedad. En el breve tiempo ojalá podamos tener elecciones libres, soberanas y democráticas. Ojalá que no nos dejen con el tesoro público en nada, que en estos pocos meses no se le desate la angurria por en poco tiempo agarrar dosis de poder, dinero y dejarnos peor que otros”, añadió en su mensaje.

Asimismo, la conductora de espectáculos criticó las medidas tomadas por el Congreso del Perú: “Todos llegan al gobierno, se llega al Congreso no para defender los intereses ciudadanos, sino para ver sus propios intereses, privados, particulares, mezquinos, eso es en lo que nos han convertido hoy. Realmente darle tanto poder a esa gente que está en el congreso ha sido un error garrafal”.

“Este país no merece desangrarse, no merece los gobernantes que tiene, no se merece los congresistas que hay. Prefiero estar haciendo espectáculo porque si estuviera haciendo política hace rato estuviese presa, acusada de desfalcar fondos”, agregó.

