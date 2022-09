Magaly Medina no fue ajena a la carta notarial que le envió Yahaira Plasencia a Pancho Rodríguez, por unas declaraciones que ofreció en un programa de televisión involucrándola en el hecho de que no lo dejaran ingresar al país, y por la que el chileno tuvo que disculparse públicamente con la salsera días atrás.

“Resulta que Yahaira Plasencia, al estilo Jefferson Farfán, le ha mandado una carta notarial a Pancho Rodríguez y ha esperado que Migraciones lo deje entrar al país para hacerlo. ¡Qué graciosa! Ahora resulta que se cree intocable”, opinó la ‘Urraca’.

“Realmente alguien le ha metido en su cabecita loca que ella es la ‘patrona’ de algo. No, ya no estás con Jefferson Farfán, ya no tienes ese respaldo (del futbolista) que tenía su estudio de abogados y que estaba ahí pendiente de que alguien dijera algo sobre ella o él para demandar”, agregó.

“Él (Pancho) nunca ha dicho -creo yo- nombres. Él se ha referido a circunstancias y ha dado a entender cosas pero directamente creo que no ha acusado a nadie”, precisó la ‘Urraca’ al tiempo que leía el documento en el que la salsera le pide que “que se rectifique porque le ha causado un grave daño moral”.

“¿Cuál es el daño moral? El daño moral se lo causó ella cuando se encerró en una maletera, en plena pandemia; cuando la policía descubrió que ella estaba festejaba su cumpleaños cuando estaba prohibido hacerlo y fue uno de los hechos más vergonzosos de los último años”, recriminó la periodista.

“Ahora todavía tiene la cara de mandarle una carta notarial a alguien. Yo que ella estaría calladito no más, porque ahorita le van a volver a sacar todo lo que fue ese escándalo”, finalizó contundente Magaly Medina respecto al tema.

