El futbolista Eduardo Rabanal sorprendió a Paula Arias pidiéndole matrimonio el último fin de semana, durante la celebración del cumpleaños de la salsera. La noticia fue comentada por Magaly Medina en la reciente emisión de su programa de espectáculos.

La periodista comentó que el defensa del club Carlos Mannucci organizó una romántica velada −que contó con rosas y mariachis− para pedir la mano a la cantante de “Son Tentación”.

“Los románticos aún quedan, hay gente que todavía cree en el amor, en el matrimonio, creen que es la mejor forma cuando uno se enamora. Rabanal, este futbolista que tiene cuatro meses saliendo con Paula Arias, y al que ya tuvimos un ampay cariñoso con su expareja y madre de su hijo, pero que ella decidió pasar por alto, le pidió la mano”, comentó la figura de ATV.

“Le puso un camino de rosas, le contrató mariachis, se arrodillo para pedirle matrimonio y luego terminó en un gran fiestón con orquesta y todo”, acotó.

Finalmente, la conductora de “Magaly TV: La Firme” aseguró que el anilló no garantiza nada, pues solo el tiempo definirá si ambos llegan a concretar el siguiente paso en su relación sentimental.

“Uno puede tener el anillo en el dedo, pero muchas cosas pueden pasar. Uno puede decidir que no es la persona adecuada, uno puede sentir que el amor se fue, tienen recién cuatro meses de enamorados, están recién conociéndose, están en los primeros meses donde no hay defectos, donde no hay discusiones, donde las grandes diferencias no se notas. No es que seamos pincha globos, pero ojalá y esto madure y esto siga su curso y realmente lleguen a casarse. Cuando un hombre está comprometido con una relación no necesita un anillo”, enfatizó.

