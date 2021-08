Tras entablar una conversación con Michela Elías, quien se encuentra luchando contra la depresión, la conductora de TV, Magaly Medina, se animó a contar que ella también es una persona depresiva y que fue diagnosticada cuando tenía 21 años.

Todo ocurrió la noche del último viernes 13 de agosto, cuando Magaly Medina se encontraba en una entrevista -por videollamada- con Michela Elías, quien escuchó el testimonio de la presentadora y su lucha contra la depresión.

“He sido depresiva toda mi vida, desde los 21 años que fui diagnosticada como depresiva. He luchado contra la depresión toda mi vida. Mi gran salvación para mí ha sido siempre mi trabajo”, confesó la presentadora de “Magaly TV, la firme”.

“Cuando no tenía ganas de salir de mi cama, cuando solo tenía ganas de dormir y de nunca despertar, tenía tanta pasión por mi trabajo que eso siempre me hacía salir de la cama e irme a trabajar. Pero también tenía obligaciones, tenía un hijo que mantener y que no podía verme todo el día dormida en la cama”, agregó.

De esta manera, Medina aconsejó a Michela Elías que no se rinda y no deje su medicación, ya que recién en un par de meses podrá ver resultados y podrá reencontrarse con su pasión y lo que le gusta hacer en la vida.

“Por ahora acéptalo, lo que tienes es parte de tu enfermedad, no es que seas rara o extraña. (La depresión) es una enfermedad, eso es como tener una pulmonía o una gastritis, es una enfermedad con la que uno vive”, puntualizó Medina.

