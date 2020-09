Luego que Shirley Arica y Jean Deza revelaran que han retomado su relación amorosa, pese a que el futbolista convivía con Jossmery Toledo, la conductora Magaly Medina se pronunció sobre lo sucedido en su programa.

En la reciente emisión de “Magaly TV, la firme”, Magaly Medina hizo hincapié en que hace algunos días mostró imágenes de Shirley Arica advirtiendo que algo podría pasar con el futbolista. Además, criticó la disputa de las modelos por el futbolista.

“Estas dos mujeres se han reñido a esta persona como la Copa América, como si fuera la copa del Mundo y Shirley ganó. Shirley desde anoche está exhibiendo la Copa Deza, la está poniendo y diciendo: ‘yo gané’”, manifestó la animadora de TV.

“Cuanto tiempo presumirá su copa, no sabemos. Cuándo se canse seguramente botará a Jean Deza de su lado. Yo no me jactaría de tener como novio a un pendenciero y mujeriego como Deza”, añadió Magaly Medina en su programa.

Como se recuerda, el jugador de Binacional, Jean Deza, nuevamente acapara las portadas de espectáculos. Esta vez, por compartir un video en Instagram donde aparece con Shirley Arica, de quien se había distanciado hace algunos meses para comenzar un romance con Jossmery Toledo.

Mientras Shirley Arica y Jean Deza lucían su amor, Jossmery Toledo utilizaba su cuenta de Instagram para aclarar el fin de su romance con el futbolista peruano.

