Magaly Medina volvió a hacer una dura crítica contra “La Academia: Desafío y Fama”, serie de “Esto es Guerra” cuyo noveno capítulo estuvo marcado por un ampay muy similar al que protagonizó Melissa Paredes en la vida real.

“Lo que hicieron es realmente darle vuelta al ampay que nosotros emitimos, el de Melissa Paredes con el bailarín ‘activador. (...) Por eso es que la gente cree que ampay es cualquier cosa, que es algo que está preparado’”, señaló la ‘Urraca’ tras recordar que fue ella quien patentó dicha palabra para referirse a casos de infidelidades en la farándula.

Destruye a Nicola Porcella:

Medina criticó a los productores del reality por poner a Jota Benz y a Angie Arizaga, que son pareja desde hace varios meses, frente a Nicola Porcella, con quien la integrante de los “Guerreros” tuvo una relación tormentosa.

“A parte que le quieren lavar la cara hace rato, ahora lo quieren vender como el hombre arrepentido, que ahora es otro, pero qué situación más incómoda para Angie y Jota”, sostuvo la presentadora de espectáculos tras considerar que es una falta de respeto a la nueva vida que ha emprendido la popular ‘Negrita’.

Para Medina, la presencia de Nicola Porcella en la serie de EEG busca victimizarlo. “Hablar de estas cosas no me provoca mucho, porque ustedes saben que Nicola Porcella no es santo de mi devoción”, cuestionó.

